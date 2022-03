SERIE A Vincono Juventus e Atalanta, la Roma domina il derby

Negli ultimi match della 30ma giornata della Serie A di calcio la Juventus vince 2-0 in casa contro la Salernitana e resta quarta in classifica davanti all'Atalanta, che risponde passando 1-0 a Bologna. Nel derby della capitale la Roma si impone per 3-0 sulla Lazio, con doppio Abraham. Venezia-Sampdoria 0-2 ed Empoli-Verona 1-1.

L'Italia di Mancini si prepara ad affrontare giovedì la Macedonia, primo match dei playoff per i Mondiali: oggi e domani allenamenti, mercoledì la partenza per Palermo.

