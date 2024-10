COPPE EUROPEE Vincono Lazio e Fiorentina, perde la Roma in Svezia Al via gli anticipi di Serie A

Vincono Lazio e Fiorentina, perde la Roma in Svezia.

Nella seconda giornata di Europa League la Lazio batte 4-1 il Nizza all'Olimpico, mentre la Roma perde 1-0 in Svezia contro l'Elfsborg. Ok la Fiorentina in Conference, 2-0 al New Saints. Oggi al via la 7ma giornata di Serie A, con gli anticipi Napoli-Como alle 18:30 e Verona-Venezia alle 20:45.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: