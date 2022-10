SERIE C Vincono Montevarchi e Lucchese, 0-0 tra Fermana e Olbia L'Aquila ottiene il primo successo stagionale sbancando il "Del Conero" di Ancona mentre la Lucchese fa suo il derby toscano contro il San Donato Tavarnelle. Fermana-Olbia è uno dei due 0-0 di giornata.

Il primo successo stagionale per l'Aquila Montevarchi è uno scalpo importante, ottenuto in un campo ostico come il “Del Conero” di Ancona. Il vantaggio degli ospiti arriva in chiusura di prima frazione: Kernezo trova lo spazio per mettere in mezzo, Vitali esce a vuoto e Giordani se la ritrova lì. Per il 77 rossoblu è un gioco da ragazzi depositare in rete. Nella ripresa Kernezo sale in cattedra e si mette in proprio: ripartenza, sterzata, doppia sterzata e missile sotto la traversa che non lascia scampo a Vitali. All'Ancona serve a poco o niente il tap-in di Bianconi dopo la traversa colpita da Petrella direttamente su punizione, il Montevarchi vince 2-1 e risale la china.

Chi invece continua a scendere, dopo un buon inizio, è il San Donato Tavarnelle sconfitto a domicilio dalla sorpresa Lucchese che dà seguito alla vittoria contro il Rimini. Il derby toscano si risolve già nel primo tempo: all'11' Semprini viene lanciato in profondità e supera Cardelli in uscita con un pallonetto, al 39' Bianchimano – su calcio di rigore – trasforma il definitivo 2-0 che lancia i rossoneri al sesto posto in classifica.

Restano nel limbo – fuori da play-off e play-out – Fermana e Olbia: al “Recchioni” diverse occasioni da una parte e dall'altra, i protagonisti sono i portieri Nardi e Gelmi che inchiodano lo 0-0 finale.

