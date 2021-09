Vincono Olanda e Turchia, pari tra Ucraina e Francia

Al Victoria Stadium di Gibilterra la Turchia rispetta il pronostico, vince 3-0 e mantiene con 11 punti la testa del girone. Dopo appena 4 minuti Unal si fa parare un calcio di rigore in seguito al quale i padroni di casa riescono a restistere per tutto il primo tempo. Si gioca ad una porta e al 54' la partita si sblocca con il sinistro di Dervisoglu. Al 65' sfida in ghiaccio per merito del destro da fuori area dell'italiano Calhanoglu. Al minuto 83 Karaman cala il tris che consente ai turchi di tenere la vetta del gruppo G con un punto di vantaggio su Olanda e Norvegia.









Gli Orange infatti hanno rifilato un 4-0 al Montenegro senza alcuna sorpresa. Dopo 36' minuti Lagator atterra Depay offrendo ai padroni di casa la chance di un calcio di rigore. Lo stesso Depay dal dischetto fa 1-0. Nella ripresa è sempre Depay protagonista con il destro buono per il 2-0 e per la doppietta personale dell'attaccante del Barcellona. Il terzo gol invece lo segna Wijnaldum con un destro da centro area e a giochi ampiamente fatti arriva anche il 4-0 di Gakpo con un tiro questa volta da fuori.

Non molla nemmeno la Norvegia che pure insegue a 10 punti andando a vincere 0-2 a Riga. Lettonia già sotto dopo 20 minuti, quando per questo fallo su Thorstved viene assegnato un calcio di rigore che Haaland trasforma. Nel secondo tempo velleità dei padroni di casa di poterla rimontare mortificate dal sinistro di Elyounoussi.

Nel gruppo D l'Ucraina ha sempre pareggiato e battendo la Francia potrebbe riaprire il girone. Francesi reduci da un pari e vorrebbero allungare. Con l'1-1 di Kiev ci restano male in due. In chiusura di primo tempo l'illusorio vantaggio dei padroni di casa. Shaparenko prima ci prova con l'assist, poi si mette in proprio e segna l'1-0. Ma in apertura di ripresa la Francia impatta: Rabiot sul secondo palo e sulla carambola arriva Martial per l'1-1 che lascia inalterate le distanze in vetta al girone. Tanto da rimettere in gioco la Finlandia che dopo 2 pareggi trova contro il Kazakistan la prima vittoria. A decidere l'incontro al 60' è un colpo di testa Pohjanpalo. Finlandia che aggancia l'Ucraina a quota 5, guida la Francia a 9.