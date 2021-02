SERIE C Vincono Padova e Triestina, solo pari per il Sudtirol La squadra di Mandorlini consolida il primato, incredibile rimonta della Triestina sulla Vis Pesaro

Tutto secondo pronostico nella sfida tra la prima e l'ultima del girone B. Il Padova fa le prove generali del gol con la splendida rovesciata di Nicastro, in due tempi si salva Melgrati. Al secondo tentativo i biancoscudati passano in vantaggio con il piatto destro di Marco Firenze. Arezzo vicino al pareggio con una bella iniziativa di Iacoponi, palla fuori di un nulla. Il sigillo sulla vittoria del Padova lo mette il solito Chirichò. Il fantasista di Mandorlini salta mezza difesa toscana ed infila il pallone del 2 a 0. Padova che allunga in classifica sul Sudtirol che non va oltre allo 0 a 0 sul campo del Carpi. L'occasione più nitida di tutta la partita, capita sui piedi del difensore Vinetot che si divora il pallone del vantaggio.

Clamoroso quello che accade al Nereo Rocco di Trieste. Al dodicesimo la Vis Pesaro passa in vantaggio con la girata, sotto misura di Ettore Marchi. Nessun timore reverenziale della squadra di Di Donato che poco dopo la mezz'ora, trova il raddoppio. Gucci in anticipo sul primo palo, firma il 2 a 0. Secondo tempo e dopo una manciata di minuti, Calvano dal limite accorcia le distanze. Offredi nega il possibile 3 a 1 alla Vis con un intervento prodigioso sul diagonale di Gucci. Minuto 83, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Litteri di testa fa 2 a 2. L'inerzia è ora tutta dalla parte degli uomini di Pillon. Al quarto minuto di recupero si completa la rimonta con una magia di Giorico. Controllo di destro e sinistro sotto l'incrocio dei pali per il definitivo 3 a 2 della Triestina.



