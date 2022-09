SERIE C Vincono Siena e Fiorenzuola, pari tra San Donato e Recanatese Il Siena batte 1-0 il Montevarchi ed è secondo in classifica. Successo di misura anche per il Fiorenzuola mentre San Donato-Recanatese è l'unico 0-0 di giornata per il Girone B di Serie C.

Il Siena non si ferma più. Terzo successo consecutivo per i ragazzi di Pagliuca e secondo posto in classifica. I bianconeri superano l'Aquila Montevarchi nel derby toscano. Gol prima assaggiato da Belloni che colpisce la traversa con un bolide da fuori area e che poi arriva alla mezz'ora: Buglio pennella dalla destra, Paloschi – lasciato colpevolmente solo – è libero di battere Mazzini e siglare l'1-0 che reggerà fino al 90'. Secondo centro di fila per l'ex Milan e SPAL dopo quello segnato contro l'Imolese. Vittoria di misura per il Siena, vittoria di misura anche per il Fiorenzuola che sale a quota 6 in campionato. Anche in questo caso l'1-0 arriva dopo 30 minuti: azione insistita dei rossoneri in area, rovesciata di Curraino fermata con il braccio da D'Alena. Rigore, sul dischetto si presenta Stronati che non sbaglia. Conclusione centrale, vantaggio Fiorenzuola che regge anche nella ripresa nonostante il palo della Lucchese, colpito da Quirini a 10 minuti dalla fine. L'unico 0-0 del pomeriggio del Girone B è quello tra San Donato Tavarnelle e Recanatese. Emozioni concentrate nel finale di match ma nessuna delle due riesce a portare a casa i 3 punti.

