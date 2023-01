SERIE C Vincono Siena e San Donato, sprofonda l'Imolese

Tra Fiorenzuola e Ancona è una sfida da play off: la vincono gli ospiti con Moretti che sfrutta la scivolata di Oddi e si invola a battere Battaiola sul finire di primo tempo per lo 0-1 tra Fiorenzuola e Ancona. Torna a vincere il Siena, al Franchi non succedeva da fine ottobre. Decide Paloschi, l'1-0 acuisce la crisi in casa Imolese sempre più ultima e lontana dalla salvezza. Finisce 0-0 tra Pontedera e Lucchese, derby bloccato e combattuto che alla fine non soddisfa nessuna delle due. L'altro 0.0 arriva tra Fermana e Recanatese e qui va meglio agli ospiti. I ragazzi di Protti vanno più vicini a vincerla nonostante la seconda ammonizione a Parodi li lasci in 10 per l'ultimo quarto d'ora. Fallani salva la Recanatese su Giandonato. Super colpo di quelli che avvicina la salvezza per il San Donato. La Carrarese comincia meglio e passa alla mezz'ora quando Schiavi pesca Capello che brucia Siniega e batte Cardelli. Otto minuti più tardi il pari ospite: giocata di Russo, Satalino tocca, ma non basta. In apertura di ripresa il sorpasso: Rossi per Galligani, destro a giro e1-2. Minuto 65 arriva il tris: dall'angolo malissimo Satalino, Siniega prende il tempo giusto e fa l'1-3 che frena le ambizioni Carrarese e rilancia il San Donato in chiave salvezza diretta.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: