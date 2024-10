SERIE D Vincono Tau, Forlì e Imolese

In serie D, si sono giocati i recuperi della settima giornata che era stata rinviata a causa del maltempo. La capolista Tau Altopascio vince 1 a 0 sul campo della Sammaurese. Stesso risultato per l'Imolese, che passa 1 a 0 a Lentigione.

Vittoria esterna anche per il Forlì, che si impone 3 a 2 sul terreno del Cittadella Vis Modena. Ancora una sconfitta per il San Marino, battuto per 1 a 0 dal Progresso.

