Vincono Vicenza e Padova, solo pari per Reggiana e Sambenedettese

​​​​​​​La capolista Vicenza centra l'ottava vittoria nelle ultime nove giornate e consolida il primato nel girone B. Miglior difesa del campionato con solo 9 gol subiti in 22 partite, la squadra di Mimmo Di Carlo archivia la pratica Modena con un preciso colpo di testa del difensore Cappelletti. Non tiene il passo dei battistrada la Reggiana fermata sul pari dalla Feralpisalò. Si decide tutto nel giro di nove minuti. Emiliani in vantaggio con lo stacco imperioso di Scappini, pareggio dei Leoni del Garda grazie ad un colossale errore del portiere Venturi. La squadra di Massimiliano Alvini prova a vincerla ma De Lucia è strepitoso nel deviare il sinistro di Favalli poi è la traversa a negare a Varone la gioia del gol. Nel recupero, miracolo di Venturi che salva porta e risultato. Debutto con vittoria per Andrea Mandorlini sulla panchina del Padova. Al primo affondo, Nicastro sotto misura, trova la deviazione vincente. Non passa nemmeno un minuto e Danti fa 1 a 1, diagonale nell'angolo lontano e nulla da fare per Minelli. I fuochi d'artificio proseguono con il pallonetto di Kresic che sorprende il portiere avversario. Sul finire di tempo, clamoroso errore del portiere Chiesa che permette a Castiglia di insaccare il 3 a 1. Solo per le statistiche, il gol di Odogwu. Il Fano conferma l'ottimo stato di forma anche al Riviera della Palme. La squadra di Alessandrini passa in vantaggio ad inizio ripresa con il gran destro di Baldini. Massolo evita il 2 a 0 sulla punizione di Gatto e a 4 minuti dal novantesimo, Volpicelli firma il pareggio della Sambenedettese. Nel recupero, gomitata di Cernigoi su Di Sabatino e ancora un rosso per il centravanti rossoblu.