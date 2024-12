FIFA THE BEST Vinicius, Aitana Bonmatì e Ancelotti protagonisti al "FIFA The Best 2024" Assegnati in Qatar i premi del “FIFA The Best 2024”:Vinicius Junior miglior calciatore, Aitana Bonmati miglior calciatrice e Carlo Ancelotti miglior allenatore. Per San Marino hanno votato Matteo Vitaioli, Roberto Cevoli ed Elia Gorini.

Serata di gala a Doha per il “FIFA The Best 2024” con la solita parata di stelle. E il Real Madrid che fa incetta di premi, a partire da quello più atteso. Vinicius Junior è infatti il miglior calciatore dell'anno. Una piccola ma importante “consolazione” dopo aver perso il Pallone d'Oro al fotofinish con Rodri: questa volta è lo spagnolo a ritrovarsi secondo, il fuoriclasse brasiliano vince con 48 punti. Doppietta Pallone d'Oro-FIFA The Best invece per Aitana Bonmatì, a cui va il premio di miglior calciatrice. Dominio assoluto da parte del centrocampista del Barcellona femminile: 52 punti, contro i 39 di Banda e i 37 della compagna di squadra Hansen. C'è anche un po' di Italia nella serata qatariota, grazie a Carlo Ancelotti: la super stagione con il Real Madrid – Liga e Champions League in bacheca – permette al tecnico di Reggiolo di sbaragliare la concorrenza. 26 punti per Ancelotti, davanti ai due spagnoli Xabi Alonso e Pep Guardiola. Per la controparte femminile, la migliore è Emma Hayes, allenatrice di Chelsea e nazionale degli Stati Uniti.

Al "Dibu" Martinez va il premio di miglior portiere, ad Alejandro Garnacho il “Puskas Award” - gol più bello dell'anno - con la splendida rovesciata in Manchester United-Everton. Per il “FIFA The Best” votano i capitani delle nazionali, i commissari tecnici, i giornalisti e i tifosi. Per San Marino, quindi, hanno espresso le loro preferenze Matteo Vitaioli, Roberto Cevoli e il collega di RTV Elia Gorini.

