SERIE C Virtus Entella e Pescara viaggiano verso la miglior posizione play off I liguri battono il Gubbio per 4-0. Poker anche degli abruzzesi sul Montevarchi 4-2

I liguri hanno cambiato marcia da tempo, un po' troppo tardi per la B diretta, lontanissime Modena e Reggiana ma non per centrare una buona posizione play off. Il Cesena è nel mirino. La veloce per il vantaggio. Capello di prima per Merkaj palla dentro e stoccata di Di Cosmo. Gubbio sotto. Timida la reazione umbra e allora l'Entella ne approfitta per replicare. Coppolaro la mette sul secondo palo con il sinistro e Capello traduce in rete con il radente sul palo lungo. Il tris con una perfetta ripartenza, Karic per Magrassi che sull'uscita di Ghidotti infila e torna al goal, l'attaccante 7 centri in campionato non segnava dal 5 dicembre. Gubbio completamente aperto e l'Entella dilaga. Merkaj per Schenetti che con il destro da fuori firma il poker. Allo Stadio Comunale di Chiavari, Virtus Entella batte – Gubbio 4-0.

Dopo 120 secondi l'Aquila/Montevarchi va sotto all'Adriatico di Pescara. Sul lancio dalle retrovie, molto bravo D'Ursi a tenere in campo il pallone, tocco all'indietro per Ferrari destro incrociato che tocca il palo e si infila, gran goal. L'Aquila/Montevarchi approfitta di un'ingenuità di Diambo, calcione su Mercati e calcio di rigore. Palla da una parte portiere dall'altra, Gambale realizza dagli undici metri. Il Pescara torna in vantaggio con il goal di Rauti. Stoccata di prima intenzione e bianco/azzurri di nuovo avanti. Prima del tè ancora Rauti con una perla ipoteca i tre punti. Doppietta per la punta del Pescara. L'Aquila/Montevarchi ha però un sussulto e torna in partita con Intinacelli. Ma merito del gol va anche a Boccadamo, nel mettergli una gran palla dalla sinistra. Il punto esclamativo sull'incontro lo mette Ferrari con il goal in acrobazia nel finale. Doppietta anche per lui. Allo stadio Adriatico di Pescara, Pescara batte Aquila/Montevarchi 4-2.

