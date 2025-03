SERIE C Virtus Entella il blitz di Pesaro ha il sapore di B La squadra di Gallo strappa tre punti al Benelli di Pesaro e allunga

Fermo restando che il calcio ci ha abituato a scossoni improvvisi, quella della Virtus Entella sembra la classica galoppata solitaria verso la B. I liguri strappano tre punti vitali sul difficilissimo campo di Pesaro contro la Vis che veniva da quattro risultati utili consecutivi. La squadra di Gallo ha un ottimo impatto sulla partita e va vicinissima al gol con l'imbucata di Boccadamo per Karic, il quale attende il rimorchio di Di Noia, conclusione che centra in pieno il palo. Pareggio dei legni quando sul bel cross di Neri, colpo di testa di Nicastro, ma il palo salva Del Frate. La svolta della partita nel finale di tempo. Neri già ammonito va a prendersi il secondo giallo. Vis Pesaro in 10 uomini. E una squadra esperta e capace di non lasciare nulla al caso ne approfitta subito: Boccadamo atterrato in area, per il direttore di gara è calcio di rigore.

Dagli undici metri trasforma Castelli. Per l'attaccante si tratta del quinto centro in campionato. Nella ripresa nonostante l'inferiorità i biancorossi non mollano ma devono fare i conti ancora con il palo salva Entella quando Paganini sul cross di Peixoto schiaccia di testa, De Frate si aiuta con il “santo”legno. La squadra di Gallo non vuole essere da meno punizione di Franzoni e sfera sulla traversa. E' l'ultima emozione di una partita che poteva finire con qualsiasi risultato ma alla fine emerge la Virtus Entella che spicca il volo verso la Serie B. Al Benelli di Pesaro, Virtus Entella batte Vis Pesaro 1-0.

