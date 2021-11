SERIE C Virtus Entella – Imolese 2-0 Una bella Imolese non basta. Vince l'Entella con Capello e Merkaj

Si presentano bene quelli di Fontana sul cross dalla sinistra, movimento e stacco giusto da parte di Matarese, a cui difetta solo la mira. Decisamente meglio i rossoblu Padovan si libera e va al tiro, immenso in questo caso il portiere ligure Borra. E' il turno di Liviero che riprende dopo un angolo gran botta e palla alta di un soffio. Si sveglia l'Entella controllo e conclusione di Magrassi, sfera fuori di un metro, molto bella la preparazione al tiro del centroavanti. L'Imolese gioca bene, mette un altro uomo davanti alla porta ma non sfonda. E allora Magarssi va via di forza sulla sinistra sfera che attraversa tutta l'area di rigore arriva Capello che chiude con il destro per il suo primo centro stagionale. Imolese non benissimo dietro, il pasticcio porta ancora Capello a concludere con il destro sfera sulla traversa e che poi torna in campo.

Ripresa Magrassi è immarcabile, altra volata a sinistra, altro radente sul quale mette in angolo la difesa rossoblu. Sempre sulla sinistra sfonda l'Entella questa volta con Capello, sfera dentro per Lescano che sbaglia davanti a Melgrati. Nel finale Rinaldi su azione d'angolo a botta sicura Borra è ancora una volta decisivo. E lui il valore aggiunto dell'Entella in questa gara. E dal possibile 1-1 si passa al 2-0 con il sombrero preciso del nuovo entrato Merkaj. Allo stadio comunale di Chiavari, Virtus Entella batte Imolese 2-0

