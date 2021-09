SERIE C Virtus Entella – Olbia 3-3 Sei gol nella partita che ha aperto la sesta di Serie C Girone B

Olbia subito in allarme quando Magrassi ruba palla a centrocampo con i sardi già sbilanciati dopo pochi minuti, il numero 9 calcia con il destro Ciocci in angolo. La scena si ripete poco dopo con conseguenze più gravi: altra palla persa a centrocampo, ripartenza che Magrassi, questa volta, sulla respinta di Ciocci traduce in rete per il vantaggio dei padroni di casa. Fuoco di paglia perchè reagisce subito la formazione di Canzi. Pareggio che arriva su palla inattiva, di testa, la firma è di Mancini. Continua la sagra degli errori difensivi, e nello specifico le respinte corte del portiere dell'Olbia Giuseppe Ciocci classe 2002 è molto giovane ma oggi in grande difficoltà. Altra respinta corta sulla conclusione di Rada e altro tap in questa volta di Morosini. Forbice volante di Paolucci questa volta Ciocci respinge largo e non centrale. Destro a giro dell'ex Rimini Ragatzu, sfera vicina al palo di sinistra difeso da Paroni. Meccanismi difensivi sardi in archivio alla voce da rivedere. Morosini, ha prima la possibilità di calciare l'aria, poi Rada senza nessuna pressione gli concede la seconda possibilità, che Leonardo Morosini non fallisce.

[Banner_Google_ADS]



Sembra tutto troppo semplice per la squadra di Gennaro Volpe. Ripresa e tutti gli imbarazzi difensivi che ha mostrato l'Olbia, li palesa anche l'Entella. Errore di Cicconi che perde un contrasto cruciale al limite con Lella. Ne approfitta il centrocampista che va al tiro, Paroni respinge corto, arriva Ragatzu e accorcia le distanze. Sembra una partita di altri tempi, quando ancora Ragatzu si coordina per la conclusione volante, Paroni respinge sempre corto nuovamente sui suoi piedi, altro violento tiro del fantasista sardo, e sfera che si frantuma sul palo. Squadre aperte. Magrassi in contropiede non la chiude. Ciocci si riscatta parzialmente. Si gioca a chi fa peggio, sempre Ciocci suo malgrado protagonista, prima rinvia corto, poi respinge ancora male, per sua fortuna in questo caso, è salvato dalla copertura di un difensore. Il festival degli errori macroscopici si chiude a 4 dal termine quando l'Entella si fa raggiungere da Udoh lasciato solo di operare il pallonetto su Paroni in uscita dopo un lancio di 60 metri. Allo Stadio comunale di Chiavari, Virtus Entella – Olbia pirotecnico e allegro 3-3.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: