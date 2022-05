Virtus Francavilla avanti, al Monterosi non basta il 2-2

La Virtus Francavilla supera il turno ma deve soffrire fino in fondo, contro un Monterosi Tuscia volenteroso ma che non riesce ad andare oltre a un insufficiente 2-2. Gli ospiti mettono pepe alla sfida già al 7°: Adamo svirgola il cross di Franchini, la palla resta lì e Tonetto la appoggia per lo scarico a rete di Buglio. Francavilla colpito a freddo ma per nulla scottato, tanto che già al 13° Miceli va in torsione su angolo di Idda e riacciuffa la patta.

Ancora Monterosi col traversone di Tonetto, Enyan anticipa Verde e Nobile respinge il tentativo di bis di Buglio. Il finale di frazione invece porta il ribaltone: Maiorino se lo divora calciando alto sull'imbucata di Patierno, Patierno che al giro dopo fa da sé e converte di destro l'assist di Toscano. Ripresa e Monterosi a caccia del pari che riapra il discorso: punizione di Parlati e torre di Mbende, a Tartaglia resta il colpo in canna e poi appoggia per Costantino, che non riesce a far male.

La Virtus ha l'azione da ko quando Maiorino smarca Patierno per la doppietta, la punta però colpisce malissimo e manda a lato. Errore pesantissimo, perché al 75° Tartaglia va di testa sull'angolo dell'appena entrato Artistico, Nobile respinge che il pallone ha già varcato la linea e si torna in bilico. Anche perché gli ospiti ci credono e sfiorano il colpaccio con Adamo, che converge dalla sinistra e va con un destro a giro dal limite che esce di nulla. L'ultimo tentativo di far saltare le ragioni di classifica s'esaurisce con l'angolo di Artistico inzuccato alto da Borri, mentre il recupero offre solo l'espulsione di Buglio, per proteste, dalla panchina: il Monterosi depone le armi e va in vacanza, il Francavilla invece tira un sospiro e prosegue il cammino.