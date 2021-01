SERIE C Virtus Verona fa tris: Imolese battuta 3-1 Tra errori arbitrali ed orrori in difesa, i romagnoli tornano a cadere.

Fatto lo scalpo a Modena e Cesena, la Virtus Verona prosegue la sua mattanza di emiliano-romagnole col 3-1 su un'Imolese combattiva, ma tremenda dietro. Si ferma la mini striscia ospite e prosegue la scalata dei lanciatissimi veneti, un solo ko nelle ultime 12 e sempre più solidi nei playoff.

Virtus subito carica in fascia mancina: Danieli crossa per il volante bomba di Cazzola, Siano fa muro. Poi combinazione Danieli-Daffara a pescare Pittarello, che arpiona, incrocia la girata e la mette in angolo basso. Al primo vero affondo però l'Imolese trova l'ingenuo fallo di Daffara su Piovanello, che nel difender palla strappa un rigore molto generoso. Polidori batte e batte perfetto, così a Giacomel non basta intuire il lato.Tempo 2' però e Torrasi si smarrisce e fa la frittata: perfetto il suo appoggio per Pittarello, che però sta con gli altri e serve a Danti un pallone che va solo stoccato a rete.

Ma neanche questo piega le gambe all'Imolese, che dopo l'intervallo è di nuovo arrembante. Giacomel a vuoto sull'angolo di Piovanello, Carini va di testa ma non lo punisce. L'estremo di casa è ben più sul pezzo sulla punizione di Bentivegna, di nuovo corner e sugli sviluppi Torrasi scodella alla cieca per il 2-2 di Polidori, cancellato dalla bandierina per un fuorigioco che proprio non si capisce dove sia. All'errore arbitrale però segue un'altra follia difensiva e Imola affonda: Pilati guarda al centro e Rondanini rimette proprio verso di lui, Delcarro intuisce il cortocircuito, s'inserisce e imbecca Arma, libero di prendere la mira e caricare per il colpo di grazia.

