SERIE C Virtus Verona - Imolese anticipata a sabato 30

La Lega Pro ha disposto che la gara in programma domenica 31 gennaio tra Virtus Verona ed Imolese – valida per la 21^ giornata del Girone B di Serie C – è stata anticipata a sabato 30 con calcio d'inizio alle ore 15, sempre allo stadio “Gavagnin-Nocini”.



