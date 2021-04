Virtus Verona non pervenuta, il Perugia cala il tris (0-3)

In attesa del Padova impegnato in serata, il Perugia tiene viva la corsa al primo posto. Tutto facile per il Grifo in casa della Virtus Verona. Rosi al 7' minuto stacca bene e trova il vantaggio. Al 32' il raddoppio ospite arriva con Melchiorri bravo ad anticipare Visentin e battere Giacomel con un destro secco. Nel finale, a giochi ampiamente fatti, il Perugia segna anche il terzo con un gran contropiede di Murano. Al Gavagnin Nocini brutta giornata dei padroni di casa e vittoria sul velluto per 0-3 degli ospiti.