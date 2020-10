SERIE C Virtus Verona-Vis Pesaro 0-0: i veneti sciupano e non passano La squadra di casa si mantiene imbattuta, ma è il 4° pari in 5 turni.

Al Gavagnin-Nocini tante occasioni e nessuna rete, così la Virtus Verona si conferma imbattuta ma in difficoltà nel fare tre punti insieme. Lo 0-0 con la Vis Pesaro è il quarto pari in cinque turni per i veneti, imperforabili – 2 soli gol presi – ma non proprio letali al tiro.

Zarpellon per lo stacco di Arma - Bastianello respinge – e poi dalla bandierina per l'incrociata aerea di Pellacani, a lato. Nel mezzo, sempre di testa, anche un po' di Vis con Brignani, che a sua volta non trova lo specchio. Di nuovo Virtus con la discesa a sinistra di Pittarello, in qualche modo Zarpellon si ritrova il pallone nel cuore dell'area, sparando alto per il più classico dei gol mangiati. Sul ribaltamento invece Marchi si destreggia e libera al tiro Marcheggiani, Giacomel è battuto ma c'è Visentin a salvare la porta sguarnita.

Tutto questo in un quarto d'ora, poi si va dritti alla ripresa. Quando è ancora Visentin a spazzare sulla parata di Giacomel su Brignani, trovato di testa dalla punizione di Pezzi. Segue tanta Virtus, senza troppo fortuna: sponda di Pittarello e Delcarro dal limite, deviazione e solo angolo. Quindi Zarpellon bombarda dalla distanza, Bastianello respinge e bissa anche su Arma, che comunque era in fuorigioco. E ancora Cazzola che su un rimpallo della difesa anticipa Giraudo, è libero in area ma se lo divora a sua volta cannonando a lato. Infine la punizione dal limite di Manfrin che esce d'un niente sopra il sette, a sottolineare che per Verona 3 non era proprio giornata per segnare.



