ECCELLENZA - GIRONE B Vis Novafeltria Calcio: esonerato l'allenatore Fabrizio Costantini

Il Novafeltria ha comunicato in una nota l'esonero dell'allenatore Fabrizio Costantini. Sulla decisione, definita "sofferta" dalla società, sarebbe pesato il rendimento complessivo in campionato, "con una media punti inferiore al punto a partita, ma soprattutto per le divergenze sul progetto tecnico", si legge nel comunicato. La panchina è stata affidata temporaneamente all'allenatore in seconda e allenatore della Juniores Pasquale Vittorio. La società ha ringraziato mister Costantini per l'impegno profuso e la professionalità dimostrata, nonché per il "significativo risultato raggiunto lo scorso anno, al termine di un campionato che rimarrà negli annali dello sport novafeltriese".

