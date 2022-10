Vis Pesaro-Alessandria 0-0

Al Benelli succede poco e tanto basta, a Vis Pesaro e Alessandria, per muovere la classifica. Uno 0-0 che, tra le due, fa più male ai grigi, che vedono avvicinarsi l'ultima posizione. Il disimpegno di Nunzella è quasi un suicidio a favore di Cannavò, Liverani sale e chiude di prepotenza. Nunzella prova a farsi perdonare col cross per la testa di Filip, un'incrociata che esce accarezzando il palo. Ancora Alessandria con l'avanzata di Galeandro a servire Ghiozzi, qui la conclusione è debole e Farroni non ha problemi. Sussulto Vis quando Egharevba sfonda su Nunzella, salta Sini e scarica una bordata che centra la testa di Liverani, tanto che l'arbitro, nel vedere l'estremo a terra, ferma il gioco.

Nel recupero di frazione Cannavò a liberare Provazza che calcia malamente sull'esterno rete, al rientro invece altro bel traversone di Nunzella che Nepi inzucca contro la traversa. Fuoco di paglia, perché di Alessandria, di rilevante, non ci sarà altro. Pesaro invece ci prova con la punizione di Borsoi incornata alta da Bakayoko, il meglio però arriva in chiusura: 88°, Provazza affonda a sinistra e mette dentro per l'inserimento di Borsoi, Liverani s'oppone al tiro e sul rimbalzo ci prova pure Aucelli, con Sini che ha vita facile nel respingere l'ultima occasione di giornata.