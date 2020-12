Vis Pesaro: Alessio Peroni è il nuovo dirigente responsabile dell’Area Tecnica

La società Vis Pesaro 1898 comunica, con una nota, che Alessio Peroni è il nuovo dirigente responsabile dell’Area Tecnica. Al suo secondo anno in biancorosso, il 43enne si appresta ad affrontare questa nuova sfida, dopo aver vissuto oltre 15 anni nel calcio professionistico da team manager con esperienze in Serie A, B e C. "Ringrazio sentitamente il presidente Mauro Bosco per avermi concesso questa importante opportunità - ha dichiarato. Ho accettato questo incarico perché alla base del progetto c’è una solida società ambiziosa che ha voglia di arrivare lontano".