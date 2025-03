Vis Pesaro ancora ko: sconfitta a Carpi e terzo posto più lontano

SRV_CARPI_VIS_PESARO_08032025

La Vis Pesaro non corre più. Dopo i pareggi con Sestri Levante e Pineto e la sconfitta con l'Entella prima in classifica, i biancorossi cadono anche a Carpi, battuti 2-1 nonostante una partita quasi tutta all'attacco. A decidere la sfida è un goal nel finale di Cortesi, già eroe di giornata nel turno precedente, grazie a una doppietta contro la Lucchese.

Nel primo tempo c'è solo la Vis Pesaro, che forza sin da subito. Al 4' Okoro si getta su una conclusione defilata da sinistra di Nicastro, ma non arriva sul pallone da due passi. L'occasione migliore c'è a metà frazione. Stavolta è Di Paola a calciare da lontanissimo, costringendo Sorzi a volare per togliere il pallone dall'incrocio dei pali.

Il Carpi non c'è e allora Pesaro insiste e passa, al 4' della ripresa. Ancora Di Paola, ancora da lontanissimo, stavolta su punizione. Il capitano biancorosso imprime potenza e precisione al pallone: un bacio al palo e sfera che entra in rete. Impossibile, per Sorzi, arrivare sulla traiettoria. A questo punto il Carpi si sveglia e prova a rientrare in partita. Rigo galoppa sulla sinistra e viene liberato bene in area, tiro a incrociare che Vukovic non trattiene e palla in angolo. È un primo squillo, che si ripete 10 minuti dopo: angolo da destra su cui Campagna svetta più in alto di tutti, ma il suo colpo di testa finisce a lato di poco.

Al 67', il Carpi pareggia. Di nuovo Rigo protagonista, sempre azionato sul lato sinistro dell'area. Stavolta il 36 crossa e Coppola, nel tentativo di anticipare tutti, mette fuori causa anche il portiere, deviando il pallone nella propria rete. Tanta sfortuna per la Vis, premiato il forcing del Carpi, che adesso crede anche nella vittoria e all'83' ribalta il risultato. Bella combinazione nello stretto tra tre giocatori dei padroni di casa, la palla arriva a Cortesi in area che si smarca davanti a Vukovic e lo buca di sinistro da vicinissimo, segnando il 2-1 per gli emiliani.

Con pochi minuti a disposizione, la Vis Pesaro si riporta in avanti e quasi pareggia, al 96', ma Sorzi torna in tempo tra i pali per deviare un tiro cross di Palomba che stava per beffarlo. Finisce così 2-1 per il Carpi, che di fatto, blinda la salvezza. Periodo nero per la Vis, che perde terreno rispetto al Pescara e vede, alle spalle, il ritorno furibondo dell'Arezzo.