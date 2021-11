SERIE C Vis Pesaro – Carrarese non si fanno del male Al Benelli finisce 0-0

Vis Pesaro – Carrarese non si fanno del male Al Benelli finisce 0-0 Carrarese al secondo pari consecutivo, la Vis torna a muovere la classifica dopo due passaggi a vuoto. Ritmi bassi nel primo tempo e poche occasioni da rete. Velo di Gucci per Marcandella, il centrocampista controlla e va al tiro centrale, Vettorel senza troppe preoccupazioni. Finisce in crescendo la Carrarese, la squadra di Totò Di Natale va via in contropiede con Semprini sul filo del fuorigioco, l'esterno basso davanti a Farroni bravo a chiudergli lo specchio, sul proseguo dell'azione contatto in area senza conseguenze. Qualcosa di meglio nella ripresa. Su un azione insistita sulla sinistra si avventa sulla palla vagante Tunjov che non inquadra lo specchio della porta. Pasticcio difensivo Vis Pesaro, ne approfitta la Carrarese con Gianetti al tiro con il sinistro Cusumano ci mette più che un pezza, respingendo con il piede sopra la traversa. Dall'altra parte sul cross dalla sinistra incrocia Piccinini, ma difetta sempre la mira. Nel finale Carrarese anche in goal ma quando l'arbitro ha già fischiato la fine sull'azione in corso. Al Benelli di Pesaro, Vis Pesaro – Carrarese 0-0



