Vis Pesaro, che partenza: contro il Pontedera arriva la terza vittoria (2-)

La Vis continua a studiare da grande, incamera la terza vittoria e vede la vitta da vicino. Cade il Pontedera al Benelli, Ornellana punta, si accenta e col mancino gira alto. Spinge Pesaro, Tantalocchi come può sulla fucilata di Tavernaro. Prima dell'intervallo ancora Ornellano, Tantalocchi stavolta meglio. Ripresa, flash Pontedera, l'errore di Coppola lancia Italeng, la conclusione a fil di palo. Di là Paganini la mette, Zoia colpisce, Tantalocchi si allunga in angolo. La Vis prova ancora a sfondare e capitalizzare il volume di gioco. Cannavò centrale, nessun problema. Poi Stellone fa la mandrakata che cambia la vita. Minuto 64 entra Di Paola e va diretto a calciare la punizione. La calcia così e porta Pesaro in paradiso. Reagisce Pontedera, Ianesi disegna, Ragatzu la pulisce, Guidi va largo. Allora Pesaro prova a chiuderla, ma trova un ottimo Tantalocchi sul colpo di testa di Palomba. Dall'angolo però il portiere non può nulla, Palomba chiude i giochi e prima del triplice si alza il voto di Vukovic per questa acrobazia su Ladinetti.