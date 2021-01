SERIE C Vis Pesaro, Crespini non è più il DS Contratto consensualmente risolto.

La Vis Pesaro e il Direttore Sportivo Claudio Crespini hanno deciso di risolvere consensualmente il contratto. Lo ha comunicato la società marchigiana, che "ringrazia Crespini per il lavoro svolto in biancorosso in tre anni, con professionalità e dedizione, e gli fa un grosso in bocca al lupo per il futuro".

