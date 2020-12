SERIE C Vis Pesaro, Di Donato squalificato due turni L'allenatore salterà Fano e Imolese, prime, delicate sfide di un mese cruciale in ottica salvezza.

Da una 8 partite e 8 punti, 5 partite e 3 punti, con 4 ko. Limitandosi ai freddi numeri la Vis Pesaro parrebbe essere crollata nel passaggio da Galderisi – esonerato dopo la vittoria col Gubbio – a Di Donato, la cui media punti è circa la metà di quella del predecessore. Ma i risultati spesso sono solo la punta dell'iceberg, così, scavando un po' di più, qualcosa sembra essersi mosso in casa Vis. Che nelle ultime due uscite ha battuto il Carpi e sfiorato una clamorosa rimonta col Padova capolista, sul triplice vantaggio già al 21° ma poi costretto a sudare fino al 5-3, siglato all'89°. Una reazione che stavolta non ha fruttato, ma che dà fiducia in vista di un mese molto delicato.

Perché smaltiti gli incroci d'altura, Pesaro è ora attesa da quattro turni cruciali, nei quali affronterà solo rivali per la salvezza: Fano, Imolese, Arezzo e Fermana, contando anche la Vis – che apre la zona playout a -1 dai romagnoli – delle ultime sei manca solo il Ravenna. Un poker di sfide da non sbagliare, anche se nelle prime due, salvo ricorso, Di Donato non ci sarà: il rosso preso dopo il 5° gol del Padova è costato due turni di squalifica per “comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro”.



