Vis Pesaro e Cesena non vanno oltre il pareggio A Bortolussi risponde nel finale De Respinis

E' Michele Nardi a decidere di movimentare un primo pomeriggio abbastanza noioso fino a li quando serve Mule, il numero 13 bianconero gli restituisce il pallone, sulla pressione di Gucci l'ex Santarcangelo va in difficoltà, buon per lui che l'attaccante della Vis trova solo un angolo. Si fa nettamente perdonare Nardi, quando si immola due volte per dire di no, prima al solito Gucci poi su Andrea Astrologo compie un vero e proprio prodigio. Cesena distratto, poi davanti hai un attaccante come Mattia Bortolussi, momento magico per lui, sul traversone dalla sinistra anticipa tutti sul primo palo e mette alle spalle di Farroni. Nel finale di tempo un paio di mischie davanti a Nardi ma nulla di più. Ripresa spinge la Vis alla ricerca del pareggio, Cannavo lanciato in area diagonale fuori di un niente. Da posizione defilati Saccani centro in pieno il palo con Nardi piazzato. Cesena troppo schiacciato. Nanelli non trattiene la foga ed entra così su Gavazzi, per il direttore di gara non ci sono dubbi è calcio di rigore. Dagli undici metri De Respinis non sbaglia. Sbaglia invece un calcio di rigore in movimento Ardizzone, la squadra di Viali getta al vento una grandissima opportunità per tornare in vantaggio E' l'ultima opportunità per i bianconeri. Al Benelli di Pesaro, Vis Pesaro – Cesena 1-1.

