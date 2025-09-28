Vis Pesaro e Gubbio: un punto che fa bene a tutti Convalidato dopo fvs il gol di Stabile per la Vis Pesaro, risponde l'ex San Marino Calcio La Mantia per il Gubbio

Mezz'ora di nulla poi una fiammata improvvisa sblocca la partita. Il groviglio fa propendere il direttore di gara ad annullare inizialmente il gol di Stabile. Il tecnico della Vis Pesaro Stellone si gioca la card della chiamata football video support, Mastrodomenico di Matera va al monitor e cambia idea convalidando il gol. Altro momento clou della partita quando Zoia va a prendersi il secondo giallo che gli costa l'espulsione. Vis Pesaro in 10. E il Gubbio ne approfitta subito . Andrea La Mantia si sblocca con il classico gol da attaccante vero. L'ex San Marino gira di sinistro nell'angolo opposto. Gran gol. Nel finale ci sono solo occasioni potenziali e il risultato non cambierà più. Al Benelli di Pesaro, Vis Pesaro – Gubbio 1-1.

