SERIE C Vis Pesaro: esonerato Galderisi, al suo posto Daniele Di Donato Nel pomeriggio scelto il nuovo tecnico si tratta del 43enne Daniele Di Donato

Vis Pesaro: esonerato Galderisi, al suo posto Daniele Di Donato.

La Vis Pesaro ha comunicato l'esonero di Giuseppe Galderisi e del suo vice Daniele Cavalletto. Nonostante il recente successo contro il Gubbio la società marchigiana ha deciso di cambiare tecnico. Non è servito a Galderisi battere il Gubbio. La società biancorossa ha comunicato l'esonero questa mattina dell'ex calciatore di Verona e Milan e del suo vice Daniele Cavalletto. Nominato nel pomeriggio il nuovo tecnico: si tratta di Daniele Di Donato 43 anni il quale ha firmato un contratto con la Vis Pesaro fino al giugno 2021. Nel suo curriculum la vittoria del campionato di serie D stagione 2018-2019 con l'Arzignano Valchiampo. Lo scorso anno ha guidato l'Arezzo in serie C raggiungendo i play off

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: