Vis Pesaro – Legnago Salus 2-2 frittata del 19enne sammarinese Edoardo Colombo

Emozioni a ripetizione nell'anticipo della prima giornata di campionato di Serie C Girone B tra Vis Pesaro e Legnago Salus. Ritmi subito elevati in una serata fredda è del Legnago il primo goal della stagione 2020/2021. Scambio in area Giacobbe – Rolfini e destro angolato dell'attaccante che non lascia scampo a Puggioni. Avanti la formazione di Massimo Bagatti. I veneti, promossi al posto del Campodarsego che ha rinunciato all'iscrizione in serie C, vanno via molto bene nello stretto, altro dialogo in area tra l'ex San Marino Matteo Gasperi e Rolfini, la conclusione di Ranelli non sorprende Puggioni. Ancora Legnago con lo scatenato Rolfini grande giocata e diagonale ad un soffio dal palo. La Vis trova il pareggio su palla inattiva. Sul calcio d'angolo di Ejjaki il cross Di De Feo trova Valerio Nava ben appostato, colpo di testa preciso e vincente. Nulla può il giovanissimo sammarinese portiere del Legnago Edoardo Colombo. Ristabilita la parità.

Ripresa ancora meglio la formazione di Verona : Grandolfo dalla lunga Puggioni calcola bene e respinge. Straordinaria azione personale dell'esterno sinistro Eleuteri, il numero 2 trita tutti sulla fascia sinistra poi mette al centro un pallone solo da spingere in porta, Ranelli da zero metri fa la cosa più difficile colpendo la parte bassa della traversa. Si salva la Vis di Galderisi. Altra grande occasione per il Legnago, la coordinazione di Giacobbe è perfetta Puggioni tiene la Vis ancora in piedi. Si svegliano i biancorossi, guizzo di Marchi il diagonale, finisce alto di un soffio. E' un segnale perchè il pareggio arriva di li a poco, da 25 metri Luca Gelonese non calcola bene la traiettoria il portiere sammarinese Edorado Colombo che ha l'età per rifarsi subito, solo 19 anni per lui. Errore di inesperienza. Poco dopo Marchi ancora dalla distanza blocca Colombo . Il goal del meritato pareggio del Legnago arriva sul corner di Gasperi a risolvere in mischia è l'ex difensore della Reggiana Pelizzari. A Pesaro, Vis Pesaro – Legnago 2-2