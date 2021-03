Vis Pesaro – Padova 0-2

Il Padova protesta dopo appena due minuti. Biasci cade in area ma per l'arbitro la spinta di Brignani non merita il calcio di rigore. Dall'altra parte si fa notare l'ex portiere del san Marino Andrea Dini tempestivo nel respingere il colpo di testa di Ferrani. Primo tempo che si chiude con la palla sanguinosa persa da Della Latta, Gelonese dalla distanza alza troppo la mira. Spinge la squadra di Mandorlini, Gasbarro fa quel che vuole a sinistra poi serve a Nicastro un assist solo da tradurre in porta, errore dell'attaccante del Padova.









La Vis però non riesce ad alzare il baricentro e Nicastro con la complicità di Bertinato, porta in vantaggio il Padova. Continua il momento no del portiere della Vis Pesaro. La formazione di Di Donato prova a reagire ma lo fa in maniera timida e la squadra di Mandorlini la chiude. Angolo battuto da Ronaldo colpo di testa di Nicastro, Bertinato come può, ta in vincente di Kresic. Il Padova allunga in testa approfittando dello scontro diretto vinto dal Perugia con il Sud Tirol. Allo stadio Benelli di Pesaro, Padova batte Vis Pesaro 2-0