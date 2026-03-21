Vis Pesaro, pari sofferto a Guidonia

La Vis Pesaro si ferma al pari a Guidonia e perde l'occasione di attaccare il quarto posto, ma deve ritenersi comunque soddisfatta del punto ottenuto, visto come si erano messe le cose. Con soli quattro punti di margine sulla zona playout e quella playoff che si fa sempre più lontana, i padroni di casa partono subito all'attacco e sfiorano il goal già al 5', quando Pozzi respinge in angolo una bordata di Errico.

Pesaro risponde al 20', sfruttando una brutta palla persa da Stellato: Nicastro la recupera, Mariani conclude dal limite, ma il portiere locale si fa perdonare. Da lì in poi, in campo c'è solo il Guidonia, che un minuto dopo crea l'occasione migliore della gara, con Franchini, tanto lento a costruirsi il tiro quanto bravo nella conclusione: solo la traversa gli nega il goal.

I laziali, però, giocano al tiro al bersaglio con la porta di Pozzi. Ci prova Russo dal limite, palla alta di poco; poi tocca a Frascatore da centro area, tiro a un nulla dal palo sinistro; infine, Tessitore, lanciato in profondità, incrocia con un diagonale a mezza altezza, andando a propria volta vicino al goal.

La grande opportunità capita a inizio secondo tempo, quando Zoia aggancia in area Russo e l'arbitro assegna il rigore al Guidonia, dopo revisione all'Fvs. Il tiro di Starita dal dischetto è però lento e poco angolato, Pozzi azzecca il lato e respinge.

Pesaro prova allora a sfruttare lo schiaffo subito per svegliarsi, ma la reazione biancorossa sta tutta nel solito tiro da lontano di Di Paola, mentre il Guidonia sembra aver esaurito le idee e la partita va a morire su un tiro al volo di Tessitore al 90', respinto da Pozzi. Al “Città dell'aria” finisce 0-0.









