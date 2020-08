Vis Pesaro, presentati Ettore Marchi e Luca Gelonese

La volontà di Vlado Borozan, direttore generale della Vis Pesaro, era ed è quella di “alzare l'asticella”. E a giudicare dai primi acquisti sembra chiaro l'intento. Un mercato ancora "lungo", così come definito dallo stesso Borozan, ed inaugurato nel migliore dei modi con gli innesti di Ettore Marchi e Luca Gelonese. Il primo è un “bomber” che di Serie C conosce ormai ogni minimo dettaglio. Oltre 300 presenze – considerando anche la B – per il bomber eugubino che nell'ultima stagione è passato dal “berlusconiano” Monza alla Juventus U23, vincendo la Coppa Italia di categoria. Il secondo è un centrocampista che, nonostante la giovane età (classe 1995), conta più di 120 partite in C tra Ancona e Sambenedettese, la sua ultima squadra.

Al “Tonino Benelli” di Pesaro – teatro della conferenza stampa di presentazione - bagno di folla da parte dei tifosi biancorossi per due giocatori che dovranno sicuramente fare la differenza.

Nel servizio le interviste a Ettore Marchi, attaccante Vis Pesaro, e Luca Gelonese, centrocampista Vis Pesaro