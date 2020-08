SERIE C

Vis Pesaro, preso Pezzi. Borozan: "Il mercato è appena iniziato"

Tra le regine del mercato in Serie C c'è sicuramente la Vis Pesaro che, dopo gli arrivi di Marchi e Gelonese, ha ufficializzato anche l'ex Carpi Enrico Pezzi. “E non è finita qui” - ha detto il DG biancorosso.