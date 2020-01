Vis Pesaro - Ravenna 0-0

Un tempo e un punto a testa che forse va meglio al Ravenna capace di dare sostanza alla vittoria di mercoledì. La Vis domina i primi 45 minuti, ma non sfonda e poi nella ripresa rischia il ritorno dei ragazzi di Foschi. Tessiore di testa, Cincilla in calcio d'angolo. L'occasione più ghiotta arriva quando i giallorossi sbagliano il fuorigioco e Marcheggiani se ne va via. Al momento di calciare vede Lazzari con la coda dell'occhio e lo mette in porta, palo clamoroso poi sfuma anche il tap in. Si scrolla il Ravenna, Mawuli da lontano non fa paura a Puggioni che se ne resta bello tranquillo. Prima dell'intervallo Marcheggiani si organizza per una spaccata che non trova la porta romagnola.

Ripresa con la Vis che ha speso tanto, c'è più Ravenna. Nocciolini anticipato al momento di girarla. Sempre Ravenna, Giovinco si trova in posizione per far male, ma stavolta non trova la porta. Squadre stanche e lunghe, la Vis prova a vincerla con un colpo di Di Nardo che prima opta per l'assist poi ci prova anche da solo. Giallorossi vicinissimi al colpaccio su questo cross si avventa Mawuli, Farabegoli come un gol il suo salvataggio alla disperata. A filo di chiusura lo spunto del convalescente Voltan murato da Papa per un pareggio giusto che piace più al Ravenna che alla Vis.