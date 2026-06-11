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Vis Pesaro, rescissione con Stellone: lo sostituirà il suo vice, Gennari

11 giu 2026
Foto: Vis Pesaro
Foto: Vis Pesaro

Roberto Stellone non è più l'allenatore della Vis Pesaro. Il club marchigiano ha annunciato la rescissione consensuale del contratto dopo due stagioni e mezza insieme, in cui i biancorossi hanno prima raggiunto una salvezza e poi due volte i playoff.

"La professionalità, la dedizione e il lavoro svolto con grande passione hanno permesso il raggiungimento di risultati e record che resteranno nella memoria del Club e della città - scrive la Vis sui social -. A Roberto Stellone vanno la gratitudine e l’affetto di tutta la famiglia Vis Pesaro, con l’augurio delle migliori soddisfazioni personali e professionali per il futuro".

Al suo posto dovrebbe essere promosso Andrea Gennari, per 14 anni membro del suo staff e ora indiziato a sostituirlo, una volta conseguito il patentino Uefa A, a inizio luglio.




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