Vis Pesaro, rescissione con Stellone: lo sostituirà il suo vice, Gennari

Roberto Stellone non è più l'allenatore della Vis Pesaro. Il club marchigiano ha annunciato la rescissione consensuale del contratto dopo due stagioni e mezza insieme, in cui i biancorossi hanno prima raggiunto una salvezza e poi due volte i playoff.

"La professionalità, la dedizione e il lavoro svolto con grande passione hanno permesso il raggiungimento di risultati e record che resteranno nella memoria del Club e della città - scrive la Vis sui social -. A Roberto Stellone vanno la gratitudine e l’affetto di tutta la famiglia Vis Pesaro, con l’augurio delle migliori soddisfazioni personali e professionali per il futuro".

Al suo posto dovrebbe essere promosso Andrea Gennari, per 14 anni membro del suo staff e ora indiziato a sostituirlo, una volta conseguito il patentino Uefa A, a inizio luglio.







