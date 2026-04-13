Vis Pesaro, tris al Carpi e play-off blindati

Vis Pesaro - Carpi

Tre gol per i play-off. La Vis Pesaro torna a correre e, dopo due ko in fila, blinda la post-season grazie al netto 3-0 su un Carpi che – d'altro canto – è fuori dalla zona play-out ma deve guardarsi alle spalle. Match che si sblocca alla mezz'ora: il destro di Giovannini da lontano è centrale e senza pretese, Sorzi però ci va in bager e la frittata è fatta. Paperona del portiere del Carpi e Vis Pesaro avanti. I ragazzi di Stefano Cassani tentano la reazione a cavallo dei due tempi: Panelli mette a lato di un soffio poi Giani si inserisce con i tempi giusti ma difetta nella mira con il pallonetto. Scampato pericolo, la Vis torna a farsi vedere: Durmush incrocia con il mancino e la sfera si stampa sul legno, con Sorzi immobile. Sarà il preludio al 2-0 con il gran gol di Jallow: il 14 finta lo scarico, si gira su se stesso e dal limite dell'area non lascia scampo al portiere del Carpi. Pesaro archivia la pratica e, dieci minuti più tardi, cala il tris: ancora Jallow scappa sull'out di sinistra e batte Sorzi per la doppietta personale e il definitivo 3-0. Pomeriggio da dimenticare per il Carpi, testimoniato dal palo colpito al tramonto del match da Gaddini.







