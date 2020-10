Vis Pesaro: un componente dello staff positivo al Covid -19

Un componente dello staff della Vis Pesaro è risultato positivo al Covid-19. La società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e il componente dello staff risultato positivo è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti anche in merito alla gara in programma questa sera alle ore 20:45 contro il Ravenna.