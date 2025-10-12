SERIE C Vis - Torres, dominano i portieri: è 0-0 Pozzi e Zaccagno parano tutto, marchigiani e sardi restano nella parte bassa della classifica

Nella 9a giornata di Serie C, Vis Pesaro e Torres si prendono un punto a testa, che non accontenta nessuna delle due, ma lo 0-0 maturato al Benelli non rende giustizia a una sfida ricca di occasioni. La prima la creano i sardi, con una staffilata di Di Stefano da fuori che sfiora il palo.

Poi comincia la grande prestazione dei due portieri. A prendersi la scena è innanzitutto Zaccagno, che nega il goal alla Vis con un gran riflesso su colpo di testa ravvicinato, in mischia. Al 37' lo stesso numero 1 della Torres trova un'uscita provvidenziale, togliendo il pallone dai piedi di Jallow in area piccola. Infine, un minuto dopo, blocca a terra una punizione di Di Paola, calciata d'esterno a pelo d'erba.

Nella ripresa parte meglio la Torres e al 64' e stavolta è Pozzi decisivo, rispondendo d'istinto a una sassata di Di Stefano da centro area. Stessa storia sette minuti dopo, quando i sardi ribaltano il fronte da calcio d'angolo a sfavore e mandano ancora il numero 7 in uno contro uno e il portiere biancorosso è fenomenale in uscita.

Poche le occasioni per la Vis, che ci prova solo quando Primasso alza un campanile e il seguente colpo di testa in diagonale di Stabile esce fuori di poco. La spinta delle due squadre si esaurisce così. A Pesaro, tra Vis e Torres finisce 0-0.

