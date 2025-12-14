SERIE D GIRONE F 2025-2026 Visconti: "Dobbiamo assolutamente vincere domenica a San Mauro" Il capitano del San Marino Calcio Elia Visconti archivia senza drammi la sconfitta con il Notaresco e guarda già alla sfida di domenica

Elia Visconti Capitano San Marino "Abbiamo fatto un buon secondo tempo, ma anche nel primo con un po' più di attenzione si poteva fare meglio. E' la seconda sconfitta consecutiva, è vero, ma dobbiamo guardare avanti. Non possiamo assolutamente sbagliare domenica prossima nel derby con la Sammaurese. A San Mauro dobbiamo vincere"

