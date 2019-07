Visite mediche e tripudio di folla per Ronaldo

Cristiano Ronaldo è tornato. Il fuoriclasse della Juventus, a bordo di un'auto scura, è arrivato intorno al J Medical per sottoporsi alle tradizionali visite mediche ed è stato accolto dai tifosi in festa. Prima di entrare qualche selfie, qualche autografo e grande cordialità verso il popolo juventino che lo ha accolto al coro di: "Portaci la Champions". Da oggi inizia dunque ufficialmente la seconda stagione in bianconero di Cristiano Ronaldo.