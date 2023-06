Visite mediche per Thuram e Sportiello

Visite mediche per Thuram e Sportiello.

Il neo acquisto dell'Inter Marcus Thuram è arrivato questa mattina. Dopo aver svolto la prima parte delle visite mediche a Rozzano, il francese è stato sottoposto al controllo di idoneità alle sede del Coni. All'esterno della struttura l'attaccante ha salutato i tifosi. Nel pomeriggio la firma sul contratto. Visite mediche in mattinata anche per Marco Sportiello. L'ex portiere dell'Atalanta, in scadenza di contratto ha effettuato i test, per poi legarsi al Milan e diventare il vice Maignan.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: