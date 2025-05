SERIE C PLAY OFF Vismara chiude la porta, l'Atalanta U23 si salva col Cerignola (0-0)

Manca solo il gol a Bergamo e l'Audace lo cerca di più, ma sbatte su un Vismara col mantello di Superman. Ospiti che troverebbero anche il vantaggio con la ripartenza perfetta di Salvemini, l'esterno scappa e Cuppone d'anticipo fa palo-gol. Esultanza effimera perché il Var pesca un millimetro o due di fuorigioco ab origine. La volta dopo sembra fatta ma su Cuppone Vismara si inventa una parata da videogame. Ripresa, si vedono anche i giovani di Modesto, azione Dea style, con Gonnelli in anticipo a salvare tutto. Ancora Atalanta col mancino di Bernasconi a chiamare Greco alla respinta. Di là dall'angolo testa di Gonnelli e Bergonzi ha il braccio largo. E' il rigore della svolta, ma Campomaggio sceglie la soluzione forte e centrale esaltando i riflessi dell'insuperabile Vismara. Passato il pericolo, Bergamo prova a far saltare il banco, bene anche Greco però in anticipo su Vhlaovic. Sembra impossibile che gli ospiti non trovino il gol ma non lo trova: Achiki su punizione spacca l'incrocio dei pali. E prima della fine c'è una sbracciata di Scheffer che prende il rosso e non va a Cerignola.

