COPPA ITALIA C Viterbese ai quarti, Ancona ko 1-0 La decide Iuliano.

La Coppa Italia C ribalta le comandate del campionato, così la Viterbese ultima del Gruppo B va ai quarti passando 1-0 sul campo di un'Ancona Matelica in periodo no. Subito doppia occasione per i laziali con Simonelli, prima conclusione respinta da Vitali e poi colpo di testa fuori, su assist di Fracassini. Vitali fa ancora muro su una conclusione da fuori – stavolta di Iuliano – mentre sull'altro fronte cross di Sereni e schiacciata di Delcarro, Bisogno alza. Simonelli sciupa l'imbucata di Capanni calciando a lato dal centro dell'area, un po' come fa Moretti, di là, con un tenero destro costruitogli dall'asse Sabattini-Vrioni. Il tempo si chiude con la girata inconcludente dello stesso Vrioni – servito da Sereni – mentre la ripresa si apre col gol partita.

Nasce tutto da una papera di Vitali, che non trattiene un comodo traversone da sinistra: Capanni recupera e calcia senza fortuna, Zanon ricicla il rimbalzo e mette al limite per Iuliano, che a differenza dei predecessori scaraventa in rete. È il 55° e la Viterbese sembra spianarsi la strada, invece tempo 3' e Zanon si prende il secondo giallo per un fallo a centrocampo, dando nuova linfa all'Ancona. Che al 62° troverebbe pure il pari, con Gasperi, l'ex San Marino però è in fuorigioco nello spingere in rete, all'altezza della riga, il calcio d'angolo spizzato da Bianconi. Il resto è marchigiani all'arma bianca: Del Sole carica altissimo da dentro l'area, mentre Delcarro incorna alto il cross di Maurizii. Infine, al 92°, Rolfini va al volo sul traversone di Del Sole respinto coi pugni da Bisogno, anche qui lo specchio è sorvolato e il turno lo passa la Viterbese.

