Vittoria e sorpasso per la Reggiana

C'è il pubblico delle grandi occasioni, oltre 7000 spettatori al Città del Tricolore per Reggiana - Padova, la sfida che chiude il girone d'andata del campionato di serie C. Emiliani in serie utile da otto giornate, Padova reduce dalla vittoria interna con l'Imolese. Pronti, via e Minelli si deve distendere per mettere in angolo la punizione di Radrezza. Sempre il fantasista di Alvini per l'inserimento di Kirwan che non aggancia il suggerimento del compagno di squadra. Si vede anche il Padova con il diagonale di Ronaldo, a fil di palo. Si fa male Pesenti, dentro Soleri. La Reggiana spinge e al ventiduesimo trova il vantaggio. Sul cross di Kirwan, la difesa ospite si dimentica Kargbo che di testa infila la porta di Minelli. Quinto gol stagionale per l'attaccante della Sierra Leone. Si fa male anche Germano, sostituito da Fazzi. Il primo tempo si chiude con le proteste granata per una gomitata di Ronaldo su Kargbo. La ripresa si apre con un brivido per i padroni di casa quando il cross di Baraye attraversa tutto lo specchio della porta di Voltolini. Reggiana vicina al raddoppio con Radrezza che da ottima posizione, non inquadra la porta di Minelli. Ospiti che faticano più del previsto a reagire, ci prova dalla distanza Bunino, destro neutralizzato in due tempi da Voltolini. Proteste emiliane per un fallo di mano di Fazzi in area di rigore, il direttore di gara fa proseguire. Nel finale, forcing del Padova, con Voltolini che non si fa sorprendere dal tacco di Andelkovic mentre Bunino al volo, non trova la porta avversaria. Per la Reggiana, vittoria, sorpasso e terzo posto solitario, in classifica.