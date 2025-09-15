Vittorie casalinghe per Vis Pesaro e Ternana

Al Livorno dice tutto male, sotto di un gol e un uomo dopo appena 9 minuti naufraga a Pesaro. Al terzo Antoni respinge pigro sui piedi di Stabile che non perdona. Subito dopo Var in azione a pescare un fallo di Noce punito col rosso. Alla mezz'ora pietra tombale sul match con Giovannini che assiste Paganini che di forza buca Seghetti per il 2-0. Nel secondo tempo a giochi ampiamente fatti ci sono anche Vezzoni (con deviazione di Baldi) per il tris, e un palo di Pucciarelli tanto per gradire. Sistemata la vicenda societaria, la Ternana torna a concentrarsi sul campo, parte fortissimo e batte il Carpi. Fere avanti in apertura con la rimbalzante di Ferrante che batte Sorzi. Ripresa, la costruzione dal basso è fatale agli emiliani. Il tiro di Ferrante sbatte sul palo, poi sulla schiena di Sorzi che firma l'autorete del 2-0. Al 90' carta della disperazione di Cassani che chiama il Var per un fallo di Meccariello su Cortesi. Niente rigore e niente punti.







