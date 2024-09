SERIE C Vittorie e tanti gol per Pontedera e Lucchese Vincono Sestri Levante in trasferta e Spal in casa

Piovono gol a Pontedera, ma il diluvio si abbatte soprattutto sul Sestri nonostante i liguri la sblocchino subito, male la difesa di casa e Conti trova il buco giusto. Il Pontedera ci mette un po' a risollevarsi, solo proteste per questo intervento su Italeng. La pioggia che cade rende prima quasi poi del tutto impraticabile il campo e l'arbitro sospende per bufera. Dopo una mezz'oretta sembra quasi un altro mondo, solo che il diluvio si è portato via il Sestri. Ambrosini sfonda, Italeng fa 1-1. Prima dell'intervallo che è poi il secondo intervallo il cielo è capovolto. Ambrosini, balzo di Anacoura su Ragatzu, ma a rimbalzo c'è Ianesi. Ripresa sempre e solo a una porta, Anacoura prima male in uscita, poi super a chiudere tutto. Vola Ambrosini sulla fascia, la mette forte e tesa, Pittino con la punta anticipa Ragatzu, ma la mette nella sua porta. Non c'è più partita, Ambrosini è scatenato, Anacoura di piede. Poi il poker è di Ianesi che nel traffico firma la doppietta personale. Grande avvio del Pontedera a quota 6 con la seconda vittoria in campionato. La Spal non esce dal buco, continua a prendere gol e resta in territorio negativo. Ferrara va sotto subito col colpo di testa di Costantino da due passi. Appena il tempo di provare ad alzare il baricentro, che la Spal becca ancora. Bella ripatenza Lucchese, tutta in verticale conclusa col tocco di Quirini su Melgrati. Il Mazza non nega il sostegno agli emiliani, ma nel contesto di un primo tempo tutto generosità e confusione emerge una squadra fragile in difesa. Sul traversone arriva Saporiti a calare il tris. Il capitano Antenucci suona la carica e la riscossa, all'alba dei 40 anni è sempre una garanzia e converte nella bandiera l'assist aereo di Rao. Ripresa, la Spal prova la remuntada, ma il tempo passa a salve. Bravo Palmisano a salvarsi su D'Orazio. Ferrara che tiene palla e campo, ma quando la perde è sempre un problema, solo il fuorigioco salva gli estensi su Costantino. Grande illusione Spal, il solito Antenucci da speranze d'impresa. Speranza che resterà tale. Perché Palmisani gioca alla grande gli ultimi 10 minuti e prima sul solito Antenucci e poi su Zammarini blinda un colpaccio di platino per la prima vittoria della stagione della Lucchese.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: