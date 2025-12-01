SERIE C Vittorie esterne per Guidonia e Carpi Il Campobasso agguanta la Pianese a tempo scaduto

La Pianese sfiora l'impresa a Campobasso. Padroni di casa che partono caricando a testa bassa lasciando ampi spazi per il contropiede. E così i toscani ne approfittano per ripartire in campo aperto e colpire in contropiede. Fuga di Bellini e destro a incrociare per lo 0-1. Al 30' Bellini va giù, calcio di rigore per la Pianese, questa volta però l'FVS salva il Campobasso. Che riparte per un secondo tempo a tutta: Filippis e la traversa si alleano contro Magnaghi. Finale bollente, minuto 93, spintarella ingenua di Masetti su Cristallo, l'arbitro prima fa giocare, poi dopo revisione, decide per il calcio di rigore. E dal dischetto Bifulco salva il Campobasso al 98'. Il Guidonia sorprende la Ternana al Liberati. Appena 10 minuti e i laziali sono già avanti. Errico si sovrappone e la mette, malissimo la difesa di casa e Zappella spacca la porta. La Ternana rientra con Durmush che prende la mira, cerca e trova l'angolino basso alla destra di Stellato. Il Guidonia però prima dell'intervallo torna avanti, dall'angolo D'Alterio respinge centrale il primo tiro e Tascone converte a rimbalzo. Secondo tempo di pressione ternana senza la lucidità necessaria per fare male e finisce con la vittoria meritata del Guidonia. Continua a fare belle cose il Carpi di Stefano Cassani che quando ormai tutto lasciava presagire lo 0-0, trova il guizzo per vincere a Pontedera. Per tutta la partita, ad onor del vero, erano stati gli emiliani a creare i presupposti migliori: i 3 punti arrivano al minuto 96 con Pietra che risolve una mischia in acrobazia.

