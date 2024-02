SERIE C Vittorie esterne per Spal e Pineto

Funziona il Di Carlo 2.0, la Spal vince anche a Pescara. In rimonta perché dopo 30 minuti a termine di una bella azione erano stati quelli di Zeman a colpire con Merola. Il vantaggio dura appena un paio di minuti. Solito sbandamento difensivo pescarese e attacco in superiorità spallina convertito dal diagonale di Antenucci. Nella ripresa meglio i padroni di casa che provano a lungo a sfondare e si ritrovano sotto quando Rabbi assiste Maistro e Plizzari ci resta in mezzo. Finale a tutto Pescara: su cross di Floriani, Cuppone di testa sbatte sulla traversa. Al 78' il pari sembra cosa fatta. Galeotti stende Merola ed è calcio di rigore. Sul dischetto ci va Cuppone, ma apre troppo il piatto e calcia sulla pubblicità.

Colpaccio Pineto a Pontedera in un match valido per le gerarchie play off. Volpicelli salta Espeche, Ciocci si allunga e non la trova, Gambale spinge dentro. Tre minuti appena e arriva il raddoppio che è quasi la stessa azione. Sempre Volpicelli a scherzare con Espeche e a colpire questa volta è Njambè. Ripresa, Pontedera di nuovo dentro la vicenda: altro sfondamento laterale, dedalo di rimpalli e fino alla zampata di Angori. Allo scoccar dell'ora è tutto di nuovo pari: strappo verticale e conclusione di Peli. L'inerzia adesso è tutta per i toscani, Tonti deve andare in terra a mano aperta sul destro di Ianesi. Ma a sorpresa torna a far festa il Pineto con la mandrakata di Lombardi. Si scaldano gli animi, volano parole, il più infuocato è Ingrosso che prende rosso, ma il risultato non cambia più.

